Колосков поддержал отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал отставку главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Ведь очень сложно комментировать ситуацию, когда ты не в теме. Если бы я был внутри «Динамо» и мог бы дать вразумительный комментарий, это одно. Сейчас же я могу сказать, что у руководства «Динамо» просто лопнуло терпение. Разговор о его замене шел давно, и Гафин говорил, что, если команда не займет нужное место, то «Динамо» будет менять его. Но дело пошло так, что даже на 100-летие бело-голубых команда проиграла. Какое уныние придало динамовцам, сколько критики после такого поражения от «Факела». Ясно, что к такому юбилею готовилась вся страна, потому что «Динамо» — одна из ведущих наших команд. Тем не менее руководство проявило терпение, выдержку, и сегодня 0:3 у себя на поле. Если вовремя не поднять крышку, когда закипает, то все может взорваться. Поэтому, я думаю, что «Динамо», может быть, передержало с этой отставкой. Но то, что они его убрали, я с этим полностью согласен», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).