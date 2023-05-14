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Колосков поддержал отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал отставку главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Ведь очень сложно комментировать ситуацию, когда ты не в теме. Если бы я был внутри «Динамо» и мог бы дать вразумительный комментарий, это одно. Сейчас же я могу сказать, что у руководства «Динамо» просто лопнуло терпение. Разговор о его замене шел давно, и Гафин говорил, что, если команда не займет нужное место, то «Динамо» будет менять его. Но дело пошло так, что даже на 100-летие бело-голубых команда проиграла. Какое уныние придало динамовцам, сколько критики после такого поражения от «Факела». Ясно, что к такому юбилею готовилась вся страна, потому что «Динамо» — одна из ведущих наших команд. Тем не менее руководство проявило терпение, выдержку, и сегодня 0:3 у себя на поле. Если вовремя не поднять крышку, когда закипает, то все может взорваться. Поэтому, я думаю, что «Динамо», может быть, передержало с этой отставкой. Но то, что они его убрали, я с этим полностью согласен», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича, после поражения от «Ахмата» (0:3).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005123010_koloskov__ob_otstavke_yokanovicha_esli_vovremya_ne_podnyat_kryishku_kogda_zakipaet_to_vse_mojet_vzorvatsya
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
Славиша Йоканович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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