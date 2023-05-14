Гашкин считает, что Дзюба не спас бы «Торпедо» от вылета из РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо» Андрей Гашкин не согласился с тем, что две главные ошибки столичного клуба, которые привели к вылету из РПЛ, — это отказ зимой от нападающего Артема Дзюбы и увольнение главного тренера Андрея Талалаева.

«Дзюбе нужны футболисты, чтобы он забивал голы. А Талалаев за зиму ничего не изменил, а шанс у него был. Какие при нем были очки? Ничья с «Краснодаром» и еще матч с «Нижним Новгородом», где был чудак, которому нельзя было играть. Все. Если Талалаев ничего не сделал в межсезонье, то в чем проблема? В «Торпедо» таких не было. Фланги вообще пустые. Что справа, что слева. В «Локомотиве» уровень футболистов выше. Что бы Дзюба один сделал? Конечно, он бы помог, вопросов нет, но я сомневаюсь, что было бы настолько же удачно, как в «Локомотиве». «Торпедо» уже нужно омолаживать команду. Чтобы она была конкурентоспособной при выходе в премьер-лигу. Все-таки сейчас они вышли староватой командой. Такое ощущение, что Клотет начал что-то разгребать, даже уже не рассчитывая спастись от вылета. Начал убирать футболистов и тренера. Значит, наверное, увидел, что это мешает команде», — приводит слова Гашкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков в 27 матчах.