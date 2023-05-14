Конате заявил о готовности получить российский паспорт

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате после матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0) заявил о готовности получить российский паспорт.

«Описать одним словом сезон? Я не хочу пока, не знаю. У нас еще три игры, посмотрим. Получить российским паспорт? Дай бог. Почему бы и нет?» — приводит слова Конате «РБ Спорт».

25-летний Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу.