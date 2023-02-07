Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:39

Колосков — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу»

Колосков отреагировал на новость о том, что Дзюба перейдет в «Локомотив»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает об информации о том, что нападающий Артем Дзюба, может перейти «Локомотив».

«Ох, как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу. Если по-русски говорить, то он меня так задолбал уже, что больше ничего про него говорить не хочу.

Это весь мой комментарий. Я устал от него!» — цитирует Колоскова Sport24.

Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-koloskov-dzyuba-menya-uzhe-zadolbal-nashel-klub-i-slava-bogu
Артем Дзюба
Вячеслав Колосков
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Тарханов: «Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем»
Петржела — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Он больше ничего стоящего не покажет»
Нигматуллин — о Дзюбе и Смольникове в «Локомотиве»: «Абсолютно непредсказуемый трансфер»
Булыкин заявил, что Дзюба и Смольников принесли бы пользу «Локомотиву»
Семин отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Локомотив»
Смородская — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Не понимаю действия руководства клуба»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Дзюба после перехода в «Локомотив» будет иметь шанс догнать Кержакова в «Клубе 100»
Тарханов: «Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем»
Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита»
Петржела — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Он больше ничего стоящего не покажет»
Мостовой о «Зените»: «Реал» и «Манчестер Сити» тоже всех скупают — тенденция сейчас такая»
Нигматуллин — о Дзюбе и Смольникове в «Локомотиве»: «Абсолютно непредсказуемый трансфер»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем»

Дзюба после перехода в «Локомотив» будет иметь шанс догнать Кержакова в «Клубе 100»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости