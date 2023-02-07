Тарханов: «Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем»

Тарханов отреагировал на новость о том, что нападающий Дзюба перейдет в «Локомотив»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что нападающий Артем Дзюба перейдет в «Локомотив».

Он считает, что это будет хорошее приобретение для московского клуба и впишется в игру железнодорожников.

«Почему именно «Локомотив»? Москва, хорошая зарплата, место для реализации и игры. Они были нужны друг другу.

Думаю, Дзюбу можно назвать своего рода Ибрагимовичем, ха-ха. Если переход состоится, то отношение к нему со стороны бывших его команд будет еще более напряженным. Но Артем об это не думает, мне кажется. Он будет доказывать», — цитирует Тарханова Sport24.

Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.