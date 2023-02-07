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Дзюба после перехода в «Локомотив» будет иметь шанс догнать Кержакова в «Клубе 100»

Кирилл Бурдаков
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Артем Дзюба и Александр Кержаков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

За время выступления в Турции Артем Дзюба смог отметиться только одним голом. 34-летний форвард по-прежнему занимает второе место в общем зачете «Клуба 100». Теперь отставание лучшего снайпера в истории чемпионата России от Александра Кержакова составляет 16 голов.

Из действующих футболистов регулярно улучшают свои позиции партнеры Артема по атаке сборной России на Евро-2016 Федор Смолов («Динамо», 14-е место) и Александр Кокорин («Арис», 25-е место).

Лидеры "Клуба 100". Фото "СЭ"
Фото «СЭ»

Игорь Смольников принадлежал «Локомотиву» с 2008 по 2012 год и провел за железнодорожников 15 матчей в премьер-лиге. В последний раз защитник появился на поле в красно-зеленой форме 20 ноября 2010 года — во встрече с «Ростовом». Любопытно, что желто-синие станут первым соперников «Локо» в весенней части чемпионата. И если Смольников подпишет контракт и сыграет с дончанами, то его пауза между двумя матчами за одну команду составит 12 лет и 104 дня.

В истории чемпионатов России было зафиксировано только три возвращения после более длительного отсутствия в команде. И, что интересно, автором одного из них был как раз Смольников. Летом 2022 года он сыграл за «Торпедо» впервые за 15 лет и 241 день. Дольше отсутствовал в команде другой торпедовец Игорь Лебеденко — 17 лет и 300 дней.

Футболисты, два матча которых за одну команду высшего дивизиона разделило 10 и более лет. Фото "СЭ"
Фото «СЭ»
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Игорь Смольников
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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