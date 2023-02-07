Дзюба после перехода в «Локомотив» будет иметь шанс догнать Кержакова в «Клубе 100»

За время выступления в Турции Артем Дзюба смог отметиться только одним голом. 34-летний форвард по-прежнему занимает второе место в общем зачете «Клуба 100». Теперь отставание лучшего снайпера в истории чемпионата России от Александра Кержакова составляет 16 голов.

Из действующих футболистов регулярно улучшают свои позиции партнеры Артема по атаке сборной России на Евро-2016 Федор Смолов («Динамо», 14-е место) и Александр Кокорин («Арис», 25-е место).

Фото «СЭ»

Игорь Смольников принадлежал «Локомотиву» с 2008 по 2012 год и провел за железнодорожников 15 матчей в премьер-лиге. В последний раз защитник появился на поле в красно-зеленой форме 20 ноября 2010 года — во встрече с «Ростовом». Любопытно, что желто-синие станут первым соперников «Локо» в весенней части чемпионата. И если Смольников подпишет контракт и сыграет с дончанами, то его пауза между двумя матчами за одну команду составит 12 лет и 104 дня.

В истории чемпионатов России было зафиксировано только три возвращения после более длительного отсутствия в команде. И, что интересно, автором одного из них был как раз Смольников. Летом 2022 года он сыграл за «Торпедо» впервые за 15 лет и 241 день. Дольше отсутствовал в команде другой торпедовец Игорь Лебеденко — 17 лет и 300 дней.