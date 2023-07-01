Колодин считает, что Личке будет непросто работать в «Динамо»: «В «Оренбурге» не было такого давления»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин в комментарии для «СЭ» оценил назначение Марцела Лички на пост главного тренера команды.

«Надеюсь, что Личка сделает хорошую команду и поставит игру. Команде нужна стабильность — не просто одну игру выиграть, а вторую проиграть. Нужно показывать уверенный результат на дистанции. Хочется, чтобы ему удалось замотивировать футболистов. Ему точно будет непросто. Одно дело работать в «Оренбурге» без давления, а другое дело — «Динамо». Там не было такого давления. В больших клубах всегда сложнее работать», — сказал Личка «СЭ».

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года при достижении определенных условий.