Кокшаров прокомментировал информацию о трехкратном увеличении зарплаты после перехода в «Пари НН»
Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о трехкратном повышении зарплаты после аренды в нижегородский клуб из «Краснодара».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что зарплата футболист увеличилась с 350 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц из-за ошибки спортивного директора нижегородцев.
— По информации Ивана Карпова, твоя зарплата в «Пари НН» почти в три раза больше, чем была в «Краснодаре». Это вызвало у тебя удивление?
— Мне массово начинали скидывать эти публикации. Я лично не участвовал в переговорах, но цифры, которые там указаны, неправильные. Не было такого, что моя зарплата стала намного больше.
— Не в три раза?
— Точно не в три. Цифры там неверные. Я спрашивал у папы, правда ли это. Он сказал нет. Я даже не задумывался. Мне главное играть.
В декабре 20-летний форвард «Краснодара» перешел в «Пари НН» на правах аренды до конца этого сезона.
После 18 туров нижегородцы располагаются на 12-й позиции в чемпионате России с 16 очками.
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