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PR-менеджер Дзагоева — о работе селекционером в ЦСКА: «Ему очень нравится то, чем он занимается»

Сергей Ярошенко

PR-менеджер бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева Дарья Арсланова рассказала о работе своего клиента в ЦСКА, где он занимает пост селекционера.

«Алан доволен, ему очень нравится то, чем он занимается, все супер. Недавно вернулся из командировки. У них с Александром Рязанцевым был трип на месяц по Бразилии, Венесуэле и Аргентине. Были найдены хорошие игроки — дальше все зависело от переговорного процесса и бюджета клуба. На трансфер Алеррандро он тоже со своей стороны давал добро. Алан рассказывал, что в прошлом году зачехлил двух потенциальных новичков в центр поля, на которых уже был выделен бюджет. Он досконально изучил этих футболистов, просмотрел игры и в итоге выступил против. Его позиция: лучше никого не брать, чем купить среднего игрока за большие деньги. Думаю, с учетом трансферной политики ЦСКА это важно», — цитирует Арсланову «РБ Спорт».

Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год. За это время он сыграл 397 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи .

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Алан Дзагоев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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