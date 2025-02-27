PR-менеджер Дзагоева — о работе селекционером в ЦСКА: «Ему очень нравится то, чем он занимается»

PR-менеджер бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева Дарья Арсланова рассказала о работе своего клиента в ЦСКА, где он занимает пост селекционера.

«Алан доволен, ему очень нравится то, чем он занимается, все супер. Недавно вернулся из командировки. У них с Александром Рязанцевым был трип на месяц по Бразилии, Венесуэле и Аргентине. Были найдены хорошие игроки — дальше все зависело от переговорного процесса и бюджета клуба. На трансфер Алеррандро он тоже со своей стороны давал добро. Алан рассказывал, что в прошлом году зачехлил двух потенциальных новичков в центр поля, на которых уже был выделен бюджет. Он досконально изучил этих футболистов, просмотрел игры и в итоге выступил против. Его позиция: лучше никого не брать, чем купить среднего игрока за большие деньги. Думаю, с учетом трансферной политики ЦСКА это важно», — цитирует Арсланову «РБ Спорт».

Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год. За это время он сыграл 397 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи .