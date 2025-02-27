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27 февраля 2025, 12:13

Мамаев назвал Глушенкова сильнейшим игроком в РПЛ

Сергей Ярошенко

Экс-футболист ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев назвал сильнейшего игрока РПЛ.

«За чемпионатом России сейчас не прям, что сильно слежу, времени не всегда хватает, но я, по-моему, даже Феде Смолову отмечал в интервью, что мне очень импонирует Глушенков из «Зенита». Я считаю, что это, наверное, один из сильнейших игроков сейчас в нашем чемпионате», — цитирует Мамаева Metaratings.ru.

В этом сезоне на счету 25-летнего Глушенкова 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил десять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
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Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
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