Мамаев назвал Глушенкова сильнейшим игроком в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев назвал сильнейшего игрока РПЛ.

«За чемпионатом России сейчас не прям, что сильно слежу, времени не всегда хватает, но я, по-моему, даже Феде Смолову отмечал в интервью, что мне очень импонирует Глушенков из «Зенита». Я считаю, что это, наверное, один из сильнейших игроков сейчас в нашем чемпионате», — цитирует Мамаева Metaratings.ru.

В этом сезоне на счету 25-летнего Глушенкова 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил десять голов и отдал две результативные передачи.