Кокшаров проходит медосмотр для трансфера в «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров проходит медицинский осмотр для перехода в «Пари НН» в клинике в Лужниках. Сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Контракт 21-летнего нападающего с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В активе Кокшарова в общей сложности 4 гола и 1 результативная передача в 21 матче за основную команду «Краснодара».