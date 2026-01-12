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Орлов — о продаже Жерсона: «Была любовь без радости, разлука без печали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» продал полузащитника Жерсона в «Крузейро».

— Продажа Жерсона? Есть такая замечательная песня «Была любовь без радости, разлука без печали». (Улыбается.) Ну... Так сложилось. Жерсон приехал в «Зенит» утомленным, получил травму.

Он же до перехода в российский клуб отыграл на клубном чемпионате мира. Провел насыщенный сезон. Поэтому ему потребовалось время, чтобы восстановиться, набрать кондиции. По сути, он только в последних двух турах перед зимней паузой начал показывать свой уровень, забил «Акрону». Но все-таки, согласитесь, лидером сине-бело-голубых не стал. Конкуренцию у того же Вендела Жерсон не выиграл.

В итоге было принято решение продать его в «Крузейро». И здесь нужно прежде всего учитывать мотивацию самого футболиста. Он же очень хочет сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира! Ему нужна постоянная игровая практика, чтобы Карло Анчелотти видел его в деле. Он же был в расширенном списке. Но вот в «Зените» в силу причин, о которых сказал выше, выходил на поле нечасто, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро» 10 января. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил два гола.

Лусиано Гонду, Геннадий Орлов, Игорь Дивеев.«Жерсон хочет сыграть на ЧМ. Лусиано — жертва лимита. Дивеев — лучший российский защитник». Мнение Орлова

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Жерсон
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ФК Зенит
ФК Крузейро
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Зенит

 10
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 7
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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Ахмат

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Рубин

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