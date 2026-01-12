Орлов — о продаже Жерсона: «Была любовь без радости, разлука без печали»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» продал полузащитника Жерсона в «Крузейро».

— Продажа Жерсона? Есть такая замечательная песня «Была любовь без радости, разлука без печали». (Улыбается.) Ну... Так сложилось. Жерсон приехал в «Зенит» утомленным, получил травму.

Он же до перехода в российский клуб отыграл на клубном чемпионате мира. Провел насыщенный сезон. Поэтому ему потребовалось время, чтобы восстановиться, набрать кондиции. По сути, он только в последних двух турах перед зимней паузой начал показывать свой уровень, забил «Акрону». Но все-таки, согласитесь, лидером сине-бело-голубых не стал. Конкуренцию у того же Вендела Жерсон не выиграл.

В итоге было принято решение продать его в «Крузейро». И здесь нужно прежде всего учитывать мотивацию самого футболиста. Он же очень хочет сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира! Ему нужна постоянная игровая практика, чтобы Карло Анчелотти видел его в деле. Он же был в расширенном списке. Но вот в «Зените» в силу причин, о которых сказал выше, выходил на поле нечасто, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро» 10 января. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил два гола.