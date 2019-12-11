Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Спартака» по поводу судейства в матче чемпионата России против «Зенита» (0:1), сообщает официальный сайт союза. Комиссия определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.

В частности, судья правильно засчитал гол в ворота «Спартака» и обоснованно продолжил игру на 47-й минуте, когда в штрафной «Зенита», после борьбы с защитником за выбор позиции, упал Айртон.

C помощью камеры системы ВАР установлено, что игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий не сыграл рукой в мяч в эпизоде на 75-й минуте. Мяч после контакта с бедром защитника продолжил свое движение в направлении руки, но касания не было.

Также комиссия установила, что у арбитра этого матча были и непоследовательные решения. Он не вынес несколько предупреждений игрокам обеих команд, что повлияло на его оценку за данную игру.

Комиссия рекомендовала Судейскому комитету РФС использовать некоторые эпизоды матча на весенних сборах судей всех лиг в качестве обучающих материалов с целью формирования единой интерпретации Правил игры и анализа причин этих ошибок. Кроме того, оценка за данный матч Мешкова будет учтена при формировании листа назначений в весенней части сезона-2019/20.