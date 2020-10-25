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Кокорин и Ларссон обменялись комплиментами в соцсетях

10:51
Переписка Александра Кокорина и Джордана Ларссона. Фото Instagram
Переписка Александра Кокорина и Джордана Ларссона. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в Instagram опубликовал пост с фото матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1). На нем форвард вместе с партнером по команде Джорданом Ларссоном празднуют третий мяч в ворота «быков».

«С победой», «Спартак», — подписал пост Кокорин.

В комментарии тут же пришел Ларссон и поблагодарил за голевую передачу, на что российский форвард тут же ответил: «Все для тебя, только забивай».

«Спартак» после 12 туров занимает первое место в РПЛ с 27 очками.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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