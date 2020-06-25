Когда в РФС поступит ответ из Роспотребнадзора
25 июня 2020, 20:12
По данным «СЭ», в четверг Роспотребнадзор не даст ответ на предложения РФС по изменению ковид-регламента. В футбольном союзе ожидают окончательного решения от госвластей в пятницу.
Напомним, что суть поправок заключается в том, чтобы при обнаружении коронавируса у кого-то из футболистов, на изоляцию уходили только заболевшие, а не вся команда. (Вячеслав Короткин)
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