Когда в РФС поступит ответ из Роспотребнадзора

По данным «СЭ», в четверг Роспотребнадзор не даст ответ на предложения РФС по изменению ковид-регламента. В футбольном союзе ожидают окончательного решения от госвластей в пятницу.

Напомним, что суть поправок заключается в том, чтобы при обнаружении коронавируса у кого-то из футболистов, на изоляцию уходили только заболевшие, а не вся команда. (Вячеслав Короткин)