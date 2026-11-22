Карседо о ничьей «Спартака»: «Всем известно, что махачкалинское «Динамо» сильно на своем поле»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

Красно-белые вели в счете большую часть встречи, но упустили победу после гола Даниила Лесового на 89-й минуте.

— Что было в концовке, почему команда отдала инициативу?

— Говорили с ребятами о том, что нужно забить второй гол. У нас была пара моментов. Но мы не смогли ими воспользоваться. Когда такое происходит, соперник тоже начинает создавать моменты.

— Насколько неудобно играть против «Динамо» Махачкалы?

— Простых матчей не бывает. Всем известно, что махачкалинское «Динамо» сильно на своем поле. Мы и в прошлом сезоне не смогли тут победить. Сегодня старались, но, к сожалению, у нас не получилось забрать три очка, — сказал Карседо на пресс-конференции.

С 30 очками «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.