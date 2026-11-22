Московское «Динамо» выиграло первый круг РПЛ

Московское «Динамо» завершило первый круг РПЛ сезона-2026/27 на первом месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 32 очка после ничьей в домашнем матче 15-го тура с «Краснодаром» (1:1).

Второе место занимает «Зенит» — 31 очко. Петербуржцы упустили шанс сохранить лидерство после поражения в субботу на выезде от «Рубина» (1:3).

Третьим идет «Спартак» — 30 очков. Красно-белые завершили первый круг ничьей с махачкалинским «Динамо» в Каспийске (1:1).

На четвертой строчке располагается «Краснодар» — 27 очков.

Пятерку лидеров замыкает ЦСКА — 26 очков. Армейцы в субботу дома проиграли «Ахмату» (1:2).