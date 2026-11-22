Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев о ничьей со «Спартаком»: «Для нас это хороший результат»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Соперник забил в начале игры после нашей ошибки. Потом еще один мяч после нашей ошибки, где мы не могли просто выбить мяч, но было вне игры. Изначально старались противодействовать «Спартаку» с его атаками в переходных фазах.

Второй тайм провели очень качественно. Замены усилили игру, ребята добавили. Смелов и Лесовой соскучились по игре и начали создавать моменты. Могли забить и раньше, но не стоит умалять заслуг соперника. У них было давление и агрессия при счете 1:0. Имели моменты и в добавленное время. Для нас это хороший результат», — сказал Евсеев на пресс-конференции.

Встреча прошла 22 ноября в Каспийске. На 14-й минуте Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед. На 89-й минуте Даниил Лесовой сравнял счет.

«Спартак» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» (17) располагается на 12-й строчке. В следующем туре команда Евсеева 29 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».