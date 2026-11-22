Карседо подвел итоги первого круга для «Спартака»: «Находимся в тройке, в лидирующей группе»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 15-м туре РПЛ оценил итоги первого круга для красно-белых.

— Как вы оцениваете первый круг для «Спартака»?

— Мы находимся в первой тройке, в лидирующей группе. К сожалению, мы сегодня потеряли очки, не смогли воспользоваться осечкой соперников. А это означает, что простых матчей не бывает. Вы сами видели, как другие лидеры не смогли набрать очки. Постараемся победить в следующих матчах, — сказал Карседо на пресс-конференции.

С 30 очками «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.