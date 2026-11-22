Оздоев о борьбе за золото РПЛ: «Краснодар» будет прибавлять»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев назвал единение команды ее главным преимуществом в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«В чем преимущество «Краснодара» в чемпионской гонке перед другими клубами? Я думаю, что в единении. В целом команда заслуживает бороться за самые высокие места. В плане командных действий думаю, что «Краснодар» будет прибавлять», — сказал Оздоев ТАСС.

Полузащитник также прокомментировал ничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Хорошая погода, хороший стадион, в целом должны были выиграть, играли на одного больше, были моменты, не реализовали. Но такое бывает. Обидная потеря очков. Конечно, обидно, что не победили в большинстве. Но это футбол, нужно двигаться дальше, набирать очки в других матчах», — добавил футболист.

«Краснодар» с 27 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Динамо» (32) лидирует в турнирной таблице.

В следующем матче «Динамо» 26 ноября примет «Факел» в FONBET Кубке России, а «Краснодар» 25 ноября сыграет на выезде с «Ахматом».