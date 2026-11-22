Слуцкий назвал Уткина своим любимым комментатором

Российский тренер Леонид Слуцкий в разговоре с «СЭ» рассказал о своем любимом комментаторе.

«Для меня любимый комментатор — это Василий Уткин. Не буду здесь оригинален. Когда появилась его совершенно иная манера комментаторства, то это стало революцией», — сказал Слуцкий «СЭ».

Последней командой 55-летнего российского специалиста был «Шанхай Шэньхуа». Слуцкий работал в китайском клубе с декабря 2023 года по август 2026 года, дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером чемпионата страны.