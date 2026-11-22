«Динамо» Махачкала — «Спартак»: хозяева отыгрались в концовке

Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в концовке матча со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ — 1:1.

На 89-й минуте отличился Даниил Лесовой.