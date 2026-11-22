Карседо объяснил, почему Даку вышел вместо Угальде в старте на матч с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 15-м туре РПЛ объяснил невыход нападающего Манфреда Угальде с первых минут.

На 57-й минуте костариканец заменил Мирлинда Даку, который вышел в стартовом составе красно-белых.

— Почему Угальде не вышел в старте? Это связано с долгим перелетом или тактическими соображениями?

— Все вместе. Манфред тренировался один день, у него были длинные перелеты после сборной. И Даку заслужил шанс, он показал себя хорошо, — сказал Карседо на пресс-конференции.

С 30 очками «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.