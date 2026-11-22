Нападающий «Факела» Пуси: «Тренер был на моей стороне и доверял — благодаря этому я забил»

Нападающий воронежского «Факела» Белайди Пуси в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от дебютного гола в РПЛ в матче 15-го тура против тольяттинского «Акрона» (2:0).

Для албанского форварда гол в ворота «Акрона» стал первым в РПЛ за 22 матча.

— Это твой первый гол в РПЛ. Поделись эмоциями.

— Я ждал игру с «Акроном» и хотел именно в этой игре забить гол. Благодарен Всевышнему за победу.

— Как ты справлялся с давлением, с негативом после незабитого момента в прошлом матче?

— Это футбол, все бывает. Не надо зацикливаться на неудачах, надо работать дальше. В футболе у нас нет времени, чтобы переживать, радоваться, выражать какие-то эмоции — только работать. Благодаря тому, что я проявляю характер, я добиваюсь успехов на высшем уровне, в том числе добиваюсь успеха в игре за «Факел». Также я могу отметить тренера — он был на моей стороне и мне доверял. Благодаря этому я играл с «Акроном» и забил гол.

— Ты сказал про тренера. Какие изменения уже произошли в команде после прихода Биджиева?

— Он позитивный человек. Я считаю, что он привнёс кое-что новое. Например, как прессинговать, как действовать на поле против соперников. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении.

«Факел» с 9 очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 16-м туре воронежцы примут «Спартак».

(Арсений Ерихонов)