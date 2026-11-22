Евсеев — о травме Смелова: «По горам походил, больше не будет, будет в море купаться»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 15-м туре РПЛ объяснил, почему Егор Смелов и Даниил Лесовой в последнее время редко выходили на поле.

— В последнее время Смелов и Лесовой редко появляются на поле. С чем это связано?

— Смелов получил травму в микропаузу перед предыдущей паузой на сборные, он месяц лечился. Как он может играть? Тут в Махачкале много достопримечательностей, гор много. Вот, по горам походил, больше не будет, будет в море купаться. Мы этого игрока потеряли, но сейчас он тренируется с нами уже две недели. Сегодня получил время, восстановился. А что касается Лесового, он своим отношением к тренировочному процессу заслуживает, рук не опускает.

— Оцените итоги первого круга?

— С командой я с начала сборов, знаю всю подноготную, после последней игры с «Уралом» в стыках. Оцениваю результат на пятерку. С учетом того, что происходит в клубе, мы выжимаем максимум, — сказал Евсеев на пресс-конференции.

Махачкалинское «Динамо» с 17 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Евсеева 29 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».