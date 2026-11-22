«Родина» — «Локомотив»: Онугха, Пиняев и Комличенко выйдут с первых минут

«Родина» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 19.00 мск.

«Родина»: Волков, Игор Силва, Мачадо, Бекао, Мещанинов, Егорычев, Посо, Бакаев, Мусаев, Онугха, Максименко.

Запасные: Айдаров, Тананеев, Надэ, Гогличидзе, Сокол, Фищенко, Ушатов, Абдусаламов, Мансилья, Гарибян, Тимошенко, Сиссоко.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бабкин, Титков, Пиняев, Мостовой, Руденко, Комличенко.

Запасные: Лантратов, Ньямси, Джикия, Ненахов, Чевардин, Еремеев, Щетинин, Годяев, Бакаев, Аронов, Раков, Голубев.