Степашин раскритиковал судейство в матче «Динамо» с «Краснодаром»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал работу арбитров Кирилла Левникова и Павла Шадыханова в матче с «Краснодаром» (1:1).

На 44-й минуте арбитр Кирилл Левников после вмешательства ВАР удалил Осипенко за фол на Джоне Кордобе.

«Не хочется мне снова раздражать кого-то. Два человека, которые очень не любят «Динамо», — Шадыханов и Левников... Если бы был полный состав, мы бы выиграли. Первый тайм был за нами, пока не удалили Осипенко. Тем более он центральный защитник, высокорослый и очень, кстати, корректный. Никогда не хамил. Вот так взять и испортить игру. И потом все-таки Левников из моего города — ныне Санкт-Петербурга. Как можно ставить такого судью, когда «Зенит» не может понять, что дальше делать?» — цитирует Степашина «КП».