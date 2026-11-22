«Родина» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ

«Родина» и «Локомотив» встретятся в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 19:00. Арена Химки (Химки)

Следить за ключевыми событиями встречи «Родина» — «Локомотив», статистикой и результатом игры можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телевизионного эфира — в 18.55 мск. На сайте matchtv.ru онлайн-трансляция запланирована с 18.35 мск. Просмотр платного телеканала доступен по подписке.

«Родина» в 14-м туре на выезде уступила «Ахмату» (0:1). До этого команда обыграла «Краснодар» (2:1) и «Факел» (1:0). В 14 матчах дебютного сезона в РПЛ москвичи набрали 12 очков и после субботних встреч 15-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Локомотив» в предыдущем туре дома проиграл «Рубину» (0:1). Железнодорожники потерпели третье поражение подряд в чемпионате России. После 14 матчей у команды 11 очков и 15-е место в таблице РПЛ.

В матче с «Родиной» командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Овчинников, назначенный после отставки Михаила Галактионова.