Месси избежал удаления, а «Интер Майами» в шаге от вылета из плей-офф МЛС

Сенсация на старте игр на выбывание в американской лиге.

«Интер Майами» — «Коламбус» — 0:3 (0:1)

Голы: Тапия, 9 — с пенальти (0:1). Хабрун, 52 (0:2). Тапия, 58 (0:3).

Лионелю Месси и многим в «Интер Майами» не нужно рассказывать, насколько коварен первый раунд плей-офф МЛС. Там в серии до двух побед давно решившие турнирные задачи фавориты сталкиваются с соперником, который находится на пике формы и концентрации, так как играл в концовке регулярного чемпионата без права на ошибку. И только прошлогодний чемпионский триумф помог затянуться ранам, которые нанесла два года назад пробившаяся в основную часть сезона через стыки «Атланта» с Алексеем Миранчуком.

При желании о подобных подвигах может рассказать и главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, который в позапрошлом сезоне с «Нью-Йорк РБ» финишировал на седьмом месте в конференции, но в итоге дошел до финала. Тогда путь «быков» в матчах на выбывание начался с победы над действующим чемпионом «Коламбусом». Теперь уже эта команда оказалась в роли темной лошадки и буквально ворвалась в плей-офф благодаря серии из шести побед. Начиная с 1 сентября черно-золотые набрали в лиге больше всех очков (27).

Причем, как и в случае с «Атлантой», преображение случилось после того, как в роли исполняющего обязанности главного тренера команду возглавил Лоран Куртуа — экс-помощник шведа Хенрика Рюдстрема, сделавшего себе имя во время работы с «Мальме». Правда, в отличие от руководившего «Атлантой» Роба Валентино, у однофамильца вратаря «Реала» был, пусть и не самый успешный, опыт самостоятельной работы в «Монреале», который в стыках в 2024-м выбила как раз команда Миранчука. Но, как известно, за одного битого двух небитых дают.

В субботу поймавший победный кураж «Коламбус» начал удивлять с первых минут и быстро открыл счет с реализованного Тапией пенальти. А мог также оперативно удвоить свое преимущество, однако выскочившего один на один Хабруна остановил Сен-Клер. И только с середины первого тайма «Интер» стал регулярно угрожать воротам гостей. Сначала подыгравшего себе головой и красиво перехитрившего защитника Месси остановил голкипер. Потом Лео вывел один на один не попавшего в створ Суареса, а закончился ударный отрезок штрафным капитана. Однако Шульте пополнил коллекцию сейвов, вытянув мяч из девятки.

Между тем положение «цапель» усложнил Лухан. На 36-й минуте, уже имея желтую карточку, аргентинец был наказан за жесткий подкат в центре поля. Еще глупее выглядел первый горчичник защитника, который на чужой половине, не пытаясь сыграть в мяч, ударил соперника локтем в спину. В таких ситуациях вся надежда на Месси, однако Лео рисковал оставить хозяев вдевятером. Да, Тапия мешал ему вбросить аут, но Лео сначала ткнул его мячом в лицо, а потом попал туда же броском. Даже если это было случайно, как показывал капитан «цапель», основания для максимального наказания были. Однако дело ограничилось предупреждением, и его же удостоился Тапия. Арбитр пожалел главную звезду лиги. Все как в крылатом выражении про быка и Юпитера?

Лионель Месси и Гонсало Тапия. Фото Getty Images

Как бы там ни было, «Коламбус» в начале второго тайма отреагировал на это по-футбольному. И если выход Тапии один на один Сен-Клер остановил, отбив мяч ногой, то Хабрун не оставил шансов вратарю сборной Канады и пробил впритирку со штангой. Ассистировал ему бывший одноклубник Арсена Захаряна по «Реал Сосьедад» Браис Мендес, подписание которого летом стало одной из причин взлета черно-золотых. А спустя шесть минут Стивен Морейра, который в составе сборной Кабо-Верде не сдержал Месси в плей-офф ЧМ-2026, со своей половины поля запустил мяч в направлении Тапии, и тот, смяв Брайта, довел счет до крупного.

После этого матч по сути доигрывался. Разница мячей в этом раунде не имеет никакого значения. Нужно просто выигрывать, и через неделю от Месси потребуется подвиг по расписанию. Только если выигрыш случится, команды вернутся во Флориду на третий матч серии.