Карседо о ничьей с махачкалинским «Динамо»: «У Помазуна было два спасения. Он помог и внес свой вклад»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в 15-м туре РПЛ ответил на вопрос о сроках возвращения полузащитника Игоря Дмитриева и оценил игру голкипера Ильи Помазуна.

— Когда Дмитриев вернется на поле?

— Ему становится лучше. Он уже делает беговые упражнения и кое-что делает с мячом. Будем следить за его состоянием.

— Как оцените игру Помазуна?

— Хорошо оценю, у него было два спасения. Он помог и внес свой вклад в результат команды, — сказал Карседо на пресс-конференции.

С 30 очками «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.