Когда эксперты оценят судейство Вилкова? Что будет с протестом «Рубина»?

По данным «СЭ», члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК) дадут оценку решениям арбитра Михаила Вилкова, судившему матч 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (3:1), во второй половине дня 21 октября. То есть в тот же день, когда КДК РФС собирается рассмотреть протест казанского клуба, считающего, что судья допустил техническую ошибку.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС протест «подается клубом, участвовавшим в матче,.. на факты, связанные с несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча».

Как известно, «Рубин» оспаривает правильность действий Вилкова, который, по мнению казанцев, в конце первого тайма игры в Краснодаре нарушил протокол ВАР: прибег к просмотру видеозаписи после того, как возобновил игру штрафным ударом. Позиция «Рубина» выглядит как минимум спорной. Так как в итоге мяч не вошел в игру. Вилков определил (пусть и ошибочно), что штрафной выполнен с нарушением правил и предложил его перебить. В итоге этого не произошло, потому что рефери тут же отправился к монитору, а затем назначил пенальти в пользу «Краснодара».

Скорее всего, ЭСК решит, что игра не была возобновлена, и технической ошибки нет. КДК РФС после этого протест отклонит, переигровки не будет. Вилков пропустит 2-3 тура. (Александр Бобров)