Кобелев выразил мнение, от чего будет зависеть участие российских клубов в еврокубках

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Дмитрий Кобелев рассказал, что думает о заявлении представителя УЕФА Йозефа Климента.

22 июня чиновник выразил уверенность, что российские футбольные команды в скором времени вернутся на международные турниры.

«Я думаю, что моей веры тут будет мало. Все прекрасно понимают, что все будет зависеть от политической ситуации. Как мне кажется, как только это нормализуется, УЕФА и ФИФА примут нас в еврокубки. Футбол сейчас настолько политизирован, что мы прекрасно понимаем, откуда это идет. С другой стороны, мы видим, что некоторые футбольные функционеры, футболисты и сборные, которые отказывались с нами или у нас играть. Поэтому это говорит о том, что есть политическое решение ФИФА и УЕФА от Европейского Союза. От него и будет зависеть наше участие или неучастие в еврокубках», — цитирует Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.