Агент Лички: «У Марцела есть новые идеи и мысли, которые он осуществит в «Динамо»

Анатолий Николаев, агент нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал, почему чешский специалист решил перейти из «Оренбурга» в московский клуб.

«Глобально — Марцел амбициозный человек. Как любой тренер, он хочет сделать следующий шаг и не видит никаких трудностей. Личка говорил, почему зимой не перешел в «Краснодар» — свою работу надо доводить до конца. Он провел отличный сезон в «Оренбурге» и показал, на что способен. У Марцела есть новые идеи и мысли, которые он осуществит в «Динамо», а сам клуб останется этим доволен», — приводит Sport24 слова агента.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московским клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года. Команда под его руководством заняла 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.