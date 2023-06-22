Шавло ожидает улучшения работы «Спартака» с приходом Малышева

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от работы Олега Малышева на посту генерального директора красно-белых.

«Ожидаю улучшения работы «Спартака» с приходом Олега Малышева. Евгений Мележиков проделал хорошую работу. При нем команда играла в свой футбол, заняла третье место. Конечно, есть надежда на то, что «Спартак» улучшит свою игру и поборется за чемпионство. Новый генеральный директор должен ознакомиться с делами, потому что это не такая легкая работа. Со всех сторон всегда будут глаза, информация, на которую надо реагировать. «Спартак» — это особый клуб, в котором не каждый сможет быть генеральным директором. Надеюсь Олег Александрович улучшит клуб, так как он не совсем посторонний человек, в футболе присутствовал, делал аудит», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Малышев был назначен на пост генерального директора красно-белых 20 июня. Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.