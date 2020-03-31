«Книжки и очки купить сложно». Почему Евсеев не начал читать Довлатова

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сказал, что ему не удалось почитать книги Сергея Довлатова, так как ему негде купить их из-за карантина, а читать на компьютере он не любит.

— Читал ли я Довлатова? Пока еще не начал, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — Выезд в магазины запретили, больше чем на сто метров выезжать, поэтому с книжками получается тяжело. Хотя можно через компьютер, но я не любитель читать в компьютере. За эти два года глаза уже посадил, поэтому даже собираюсь очки купить, а все не получается. Все сейчас закрыто, поэтому сидим дома. Будем читать книжки, которые лежат на полках. Какие-то перечитывать, какие-то наоборот.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах.

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