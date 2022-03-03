Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для внутренних переходов из-за возможного отъезда легионеров

По данным «СЭ», клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для осуществления трансферов игроков внутри страны между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Такая инициатива обсуждалась на собрании руководителей клубов в среду 2 марта.

Многие клубы обеспокоены возможном отъездом иностранных футболистов и сокращением обоймы игроков, поэтому предлагают открыть трансферное окно для внутренних переходов уже весной.

Отметим, что такое решение еще предстоит согласовать с РФС.