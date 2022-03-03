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Сегодня, 13:30

Григорий Иванов получил дисквалификацию и штраф за оскорбление судей матча «Нижний Новогород» — «Урал»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что начальник команды «Урал» Григорий Иванов будет наказан по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

«После матча произошёл инцидент в подтриубнном помещении. У начальника команды Григория Викторовича Иванова были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады. Григорий Иванов присутствовал на заседании по видеоконференции, также был юрист клуба. Мы получили дополнительный рапорт от судьи Казарцева, озвучили его на заседании.

Решение — дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата, из которых один матч — реальное исполнение, два матча — условное. И оштрафовать Иванова на 200 тысяч. Испытательный срок у Григория Викторовича до конца сезона. Он извинился перед комитетом, но не перед судьей", — сказал Григорьянц.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России по итогам 19-ти туров.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:0
Урал
Голы
Калинский, 78 (1:0)
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Каккоев (Игбун, 74) Гоцук Козлов (Юлдошев, 18) Ларсен Ткачук Калинский Стоцкий Эннин (Карасев, 90+1) Милсон
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Герасимов Егорычев (Железнов, 87) Аугустыняк Гаджимурадов (Евсеев, 72) Мишкич (Подберезкин, 87) Колесниченко Бикфалви (Магомадов, 82)
Предупреждения
Александров 66’  -  Колесниченко 38’, Егорычев 45+1’, Кузьмичев 79’, Мамин 90’, Помазун 90+2’, Железнов 90+3’
Удаления
Колесниченко 55’ (вторая ж.к), Гогличидзе 77’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Елеференко (Москва)

РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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