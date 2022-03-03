Григорий Иванов получил дисквалификацию и штраф за оскорбление судей матча «Нижний Новогород» — «Урал»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что начальник команды «Урал» Григорий Иванов будет наказан по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

«После матча произошёл инцидент в подтриубнном помещении. У начальника команды Григория Викторовича Иванова были оскорбительные выражения в адрес судейской бригады. Григорий Иванов присутствовал на заседании по видеоконференции, также был юрист клуба. Мы получили дополнительный рапорт от судьи Казарцева, озвучили его на заседании.

Решение — дисквалифицировать Иванова на три матча чемпионата, из которых один матч — реальное исполнение, два матча — условное. И оштрафовать Иванова на 200 тысяч. Испытательный срок у Григория Викторовича до конца сезона. Он извинился перед комитетом, но не перед судьей", — сказал Григорьянц.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России по итогам 19-ти туров.