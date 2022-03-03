В «Зените» отреагировали на информацию о закрытии РПЛ в сезоне-2021/22

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» предложил подождать обсуждения и решения по вопросу о закрытии РПЛ на текущий сезон и расширению лиги на следующий.

«Предпочитаю не комментировать эту информацию, потому что было бы странным говорить, что лига на своих заседаниях не обсуждает все текущие вопросы и различные варианты. Но на повестке дня сегодня есть более актуальные вещи. Давайте будем комментировать не процесс, а результат. Если этот вопрос будет рассматриваться и соответствующее решение будет принято, РПЛ сама обо всем сообщит, а каждый из клубов выскажет свое мнение», — сказал Медведев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что клубы обсуждают вопрос закрытия лиги на текущий сезон из-за ситуации на Украине (никто не покинет РПЛ по итогам 30 туров), а также возможность расширения лиги в следующем сезоне за счет двух команд из ФНЛ.