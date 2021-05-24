Клубы РПЛ предложили увеличить количество игроков в заявке команды до 28 человек
13:12
Участники Общего собрания обсудили предложение о расширении заявки с 25 до 28 человек, сообщает официальный сайт РПЛ.
РПЛ обратится в РФС с просьбой рассмотреть данную возможность с учетом ранее принятых решений о лимите на легионеров и количестве доморощенных футболистов.
Исполком Российского футбольного союза постарается сделать календарь РПЛ на следующий сезон максимально удобным для каждой команды. Первый тур должен начаться 25 июля, а сам сезон будет открыт матчем за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом» 17 июля. После этого клубы продолжать играть раз в неделю. Осенняя часть первенства завершится 12 декабря, а весенняя начнется 27 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю