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Клубы РПЛ предложили увеличить количество игроков в заявке команды до 28 человек

13:12
Клубы РПЛ хотят увеличить количество игроков в заявке. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Клубы РПЛ хотят увеличить количество игроков в заявке. Фото Федор Успенский., «СЭ»

Участники Общего собрания обсудили предложение о расширении заявки с 25 до 28 человек, сообщает официальный сайт РПЛ.

РПЛ обратится в РФС с просьбой рассмотреть данную возможность с учетом ранее принятых решений о лимите на легионеров и количестве доморощенных футболистов.

Исполком Российского футбольного союза постарается сделать календарь РПЛ на следующий сезон максимально удобным для каждой команды. Первый тур должен начаться 25 июля, а сам сезон будет открыт матчем за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом» 17 июля. После этого клубы продолжать играть раз в неделю. Осенняя часть первенства завершится 12 декабря, а весенняя начнется 27 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26641.html

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