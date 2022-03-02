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Клубы РПЛ поддержали перенос 22-го тура на середину марта

Иван Торопцев
Корреспондент
Клубы РПЛ поддержали перенос 22-го тура на середину марта.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что клубы поддержали перенос 22-го тура чемпионата на первоначальные даты — с 18 по 20 марта.

«На прошедшем 2 марта общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос о внесении изменений в календарь сезона 2021/22.


Клубы решили обратиться в Российский футбольный союз с предложением перенести 22-й тур Тинькофф РПЛ с 3-5 мая на первоначальные даты — 18-20 марта", — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Ранее 22-й тур был перенесен на начало мая из-за стыковых матчей сборной России за выход в финальную часть ЧМ-2022.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27746.html
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2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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П
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