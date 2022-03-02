Клубы РПЛ поддержали перенос 22-го тура на середину марта

Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что клубы поддержали перенос 22-го тура чемпионата на первоначальные даты — с 18 по 20 марта.

«На прошедшем 2 марта общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос о внесении изменений в календарь сезона 2021/22.



Клубы решили обратиться в Российский футбольный союз с предложением перенести 22-й тур Тинькофф РПЛ с 3-5 мая на первоначальные даты — 18-20 марта", — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Ранее 22-й тур был перенесен на начало мая из-за стыковых матчей сборной России за выход в финальную часть ЧМ-2022.