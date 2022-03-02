«Сочи» поедет на матч с «Ростовом» на поезде

«Сочи» в рамках 20-го тура РПЛ, который состоится в ближайшие выходные, сыграет на выезде с «Ростовом.

В связи с тем, что аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, как и ряд других воздушных гаваней на юге России, продолжает оставаться закрытым, команде Владимира Федотова придется добираться на игру по земле.

«Планируем ехать на игру с «Сочи» на поезде, других вариантов нет», — рассказали «РБ Спорт» представители клуба.

Напомним, поединок намечен на понедельник, 7 марта. Начало встречи — в 16.30 мск. «Сочи» идет в таблице на третьей строчке с 34 баллами. «Ростов» расположился в зоне стыковых матчей с 18 очками, в двух очках от зоны вылета.