Клубы РПЛ интересуются игроком академии «Баварии» Каишвили

Как стало известно «СЭ», клубы РПЛ интересуются 17-летним Джамалом Каишвили, имеющего российские корни, из академии «Баварии».

Каишвили занимается в академии «Баварии» с 2017 года. В нынешнем сезоне он выступает за команду U-19. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

На его счету 1 матч за юношескую сборную Грузии.