ESPN: переход Коутинью в ЦСКА маловероятен, приоритет бразильца — клубы МЛС

Переход полузащитника Филиппе Коутиньо в ЦСКА маловероятен, сообщает ESPN со ссылкой на окружение игрока.

По данным источника, приоритетом 33-летнего бразильца является подписание контракта с клубом МЛС. Также Коутиньо рассматривает вариант с завершением карьеры.

24 февраля «СЭ» сообщал, что ЦСКА проявляет интерес к игроку.

Коутиньо находится в статусе свободного агента. Его последним клубом стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Васко да Гама» 56 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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