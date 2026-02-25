SHOT: в Уфе задержали защитника ЦСКА Агапова, он нетрезвым проник в здание музыкальной школы

Защитник ЦСКА Илья Агапов, который на правах аренды выступает за «Уфу», задержан за проникновение в здание уфимской детской музыкальной школы, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 25-летний футболист в нетрезвом состоянии проник в здание музыкальной школы, где стал угрожать охраннице. Она вызвала Росгвардию. После задержания Агапов не смог объяснить свой поступок. Он провел ночь в отделении.

«Уфа» арендовала Агапова у ЦСКА в феврале. Он перешел в московский клуб из «Пари НН» в 2023 году.

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