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21 июля 2025, 08:20

Николич назвал причиной ухода из ЦСКА отсутствие предложения о долгосрочном контракте

Камила Абдурахманова
корреспондент
Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер АЕКа Марко Николич объяснил, почему ушел из ЦСКА. В начале июня серб покинул пост главного тренера московской команды. Его контракт с армейцами был рассчитан до лета 2026 года.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте выплаты производились по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в предыдущем, в котором мы выиграли Кубок России. Из этого следует, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10 процентов. Мы ранее говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же», — сказал Николич в интервью изданию Mozzart Sport.

46-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года и в первом сезоне завоевал с командой Кубок России и бронзовые медали РПЛ. В 2020-2021 годах Николич руководил «Локомотивом», с которым завоевал Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали РПЛ.

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ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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