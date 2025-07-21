Николич назвал причиной ухода из ЦСКА отсутствие предложения о долгосрочном контракте

Главный тренер АЕКа Марко Николич объяснил, почему ушел из ЦСКА. В начале июня серб покинул пост главного тренера московской команды. Его контракт с армейцами был рассчитан до лета 2026 года.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте выплаты производились по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в предыдущем, в котором мы выиграли Кубок России. Из этого следует, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10 процентов. Мы ранее говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же», — сказал Николич в интервью изданию Mozzart Sport.

46-летний Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года и в первом сезоне завоевал с командой Кубок России и бронзовые медали РПЛ. В 2020-2021 годах Николич руководил «Локомотивом», с которым завоевал Кубок России, а также серебряные и бронзовые медали РПЛ.