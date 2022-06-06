Клаудиньо рассказал, как бразильцы «Зенита» придумывают танцы для празднования голов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» рассказал, как относится к российским песням.

— Танцы бразильцев во время празднования голов — одна из фишек современного «Зенита». Расскажи, как вы их придумываете?

— Я очень люблю музыку, и у меня есть несколько известных друзей-тиктокеров в Бразилии. Либо я смотрю какие-то их видео, либо они сами просят меня повторить какие-то их танцы.

— А нравятся ли тебе русские песни?

— Те, что играют на «Газпром Арене», — я очень их люблю. И те песни, когда мы устраиваем перекличку с фанатами. Но названий, конечно, не помню.