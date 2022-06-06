Билялетдинов раскритиковал вероятность возвращения Николича в РПЛ

Бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что экс-главный тренер железнодорожников Марко Николич может возглавить «Динамо» или ЦСКА.

«Что Николич такого сделал в «Локомотиве», что его так хотели видеть у себя московские клубы? Сначала выдал неплохой весенний отрезок, а вот осенью его команда уже уныло смотрелась. Кубок России взяли, да. Зато как дома они в еврокубках отскочили во встрече с «Марселем». Если бы Николич вернулся в РПЛ, то я не был бы от этого в восторге. Думаю, что сербу никто ничего не предлагал, все это понты и набивание цены», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Николич и «Динамо» не могут договориться.

Была также информация, что ЦСКА предлагает 42-летнему сербскому специалисту двухлетний контракт с зарплатой в размере около 2 миллионов евро в год.