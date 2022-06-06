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Билялетдинов раскритиковал вероятность возвращения Николича в РПЛ

Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что экс-главный тренер железнодорожников Марко Николич может возглавить «Динамо» или ЦСКА.

«Что Николич такого сделал в «Локомотиве», что его так хотели видеть у себя московские клубы? Сначала выдал неплохой весенний отрезок, а вот осенью его команда уже уныло смотрелась. Кубок России взяли, да. Зато как дома они в еврокубках отскочили во встрече с «Марселем». Если бы Николич вернулся в РПЛ, то я не был бы от этого в восторге. Думаю, что сербу никто ничего не предлагал, все это понты и набивание цены», — цитирует Билялетдинова Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что Николич и «Динамо» не могут договориться.

Была также информация, что ЦСКА предлагает 42-летнему сербскому специалисту двухлетний контракт с зарплатой в размере около 2 миллионов евро в год.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-esli-byi-nikolich-vernulsya-v-rpl-to-ya-ne-byil-byi-ot-etogo-v-vostorge
Ринат Билялетдинов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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