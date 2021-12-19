Клаудиньо признан игроком месяца в «Зените» в третий раз
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим футболистом клуба в декабре, сообщает пресс-служба клуба.
В декабре бразилец провел три матча за команду из Санкт-Петербурга и забил четыре мяча — два в ворота «Ростова», а также по голу в матчах против «Челси» и «Динамо».
Приз стал третьим для Клаудиньо в текущем сезоне. Ранее хавбек получил аналогичную награду в сентябре и октябре.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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