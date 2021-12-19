Источник заявил, что Ваноли может пригласить Буффона в «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может пригласить в московский клуб легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, утверждает Serie B News.

43-летний голкипер недоволен результатами «Пармы», в составе которой он выступает в итальянской серии B. Из-за этого он готов покинуть клуб.

Отметим, что Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом до 2023 года.

В этом сезоне голкипер провел в серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.

Ваноли подписал контракт со «Спартаком» в декабре до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.