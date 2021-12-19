Источник заявил, что Ваноли может пригласить Буффона в «Спартак»
Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может пригласить в московский клуб легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, утверждает Serie B News.
43-летний голкипер недоволен результатами «Пармы», в составе которой он выступает в итальянской серии B. Из-за этого он готов покинуть клуб.
Отметим, что Буффон заключил контракт с «Пармой» прошлым летом до 2023 года.
В этом сезоне голкипер провел в серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.
Ваноли подписал контракт со «Спартаком» в декабре до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю