Кисляк заявил, что «Зенит» был сильнее ЦСКА в матче РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил игру команды в матче с «Зенитом» (1:3) в 28-м туре РПЛ.

— Почему второй тайм сегодня получился хуже первого?

— Тяжело сказать. Сегодня на что-то сетовать тяжело. «Зенит» просто оказался сильнее.

— Откуда брать силы на концовку?

— Надо искать что-то положительное. В последних двух играх есть позитивные моменты, команда по-тихоньку находит свою игру. Думаю, следующие игры будут очень интересными. У нас все будет хорошо.

Серия ЦСКА без побед в РПЛ достигла пяти матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Команда с 45 очками занимает шестое место в таблице.

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